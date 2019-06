Conflict over vislucht Hoogeveen nog steeds niet van de baan

Het conflict met het café-restaurant in de Hoofdstraat is ontstaan vanwege een nieuwe marktindeling door een opknapbeurt van de winkelstraat. De Koffiepot zegt daarin niet gekend te zijn en trok aan de bel.Mede-eigenaar van De Koffiepot Bert Pastoor twijfelt over de onafhankelijkheid van de bemiddelaar. "Die werkt al sinds 2005 voor de gemeente. In het gesprek hield de bemiddelaar ook de poot stijf. Ze gaan kijken naar het plaatsen van bloembakken, maar dat is voor ons geen oplossing", zegt hij.Donderdag is er voor het eerst weer markt op de oude plek in de Hoofdstraat, maar dan wel met de nieuwe indeling vanwege de herinrichting. De Koffiepot gaat dan kijken of de aanwezigheid van de viskraam voor de deur omzet scheelt."Als we zien dat klanten weglopen van het terras of twijfelen om te gaan zitten, gaan we ze vragen waarom. Of we gaan een soort enquête gaan houden onder de gasten", aldus Pastoor. Ook overweegt hij een brief te schrijven naar de gemeenteraad of spreektijd aan te vragen tijdens de vergadering van donderdag aanstaande.Henk Visscher, eigenaar van de viskraam, snapt niet waar De Koffiepot zich druk over maakt. Hij was niet aanwezig bij het gesprek met de bemiddelaar. "Eerder stonden we voor de deur van een brasserie en die heb ik nooit ergens over gehoord."Visscher zegt ook een nieuw systeem in te zullen bouwen om de overlast zo klein mogelijk te houden.Hij doelt op een filter in het dak van de viskraam. "Wat we hadden was 100 procent en wat er nu komt is 200 procent. Ik doe alles wat mogelijk is en hoop dat het goed afloopt", aldus Visscher.De viskraam is van mening dat de bedrijven elkaar juist tot dienst kunnen zijn. "Hij krijgt klanten van mij en ik krijg klanten van hem", besluit Visscher. Hij zegt donderdag gewoon op de afgesproken plek te zullen gaan staan.