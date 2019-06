Hoogeveen Culinair stopt ermee

De organisatoren van het culinaire festival hebben vanochtend besloten om ermee te stoppen. "Het was een spannende vergadering", vertelt bestuurslid Cynthia Busscher. "We vonden het belangrijk om de vraag voor te leggen, want vorig jaar zaten we met hetzelfde probleem."Het evenement trok elk jaar duizenden bezoekers naar Hoogeveen, waar ze konden genieten van lekkere hapjes en drankjes."Het is dit jaar moeilijk om de personele bezetting rond te krijgen", vertelt Busscher. "We werken namelijk niet met vrijwilligers en het is lastig om horecapersoneel te vinden."Ook sponsoren laten het afweten. "Sommige sponsoren zijn niet meer enthousiast. Ze willen minder of geen geld meer bijleggen. Het is lastig om winst te maken op zo'n evenement"."Misschien is Hoogeveen ook wel toe aan iets anders", vertelt het bestuurslid. "We zagen dat mensen vroeger rond half vier al naar Hoogeveen Culinair kwamen. Vorig jaar kwamen mensen pas rond half zeven."Ondernemers in Hoogeveen gaan nu bekijken of er voor een andere invulling gezorgd kan worden. "We blijven met ongeveer dertien ondernemers maandelijks samenkomen. Er zijn wel ideeën, maar er is nog niks concreet".Hoogeveen Culinair zou dit jaar op 24 en 25 augustus plaatsvinden.