Cel- en rijontzegging voor veroorzaken ernstig ongeluk op de A28

Tegen de man was twee weken geleden een half jaar cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Op zijn strafblad staan al negen eerdere verkeersovertredingen.De man voegde in juni 2017 strak in nadat hij een auto voor hem had ingehaald, en ging op pal op de rem staan. In die auto achter hem zat een jonge vrouw met haar vriend en honden. Zij was op weg van Groningen naar Assen.Ze had zojuist een auto ingehaald en week daarna snel uit naar rechts, want achterop reed de auto met daarin de Assenaar. Hij knipperde fel met zijn lampen. Eenmaal naast elkaar kijkt de vrouw de bestuurder aan en ze wijst naar haar voorhoofd, omdat ze vond dat hij idioot reed.Daarna voegde de auto pal voor haar in en trapte op de rem. Om te voorkomen dat ze erop zou klappen, gaf de vrouw een ruk aan het stuur naar links. Ze verloor de macht over het stuur. De auto vloog drie keer over de kop, over een sloot langs de A28 en belandde op de kop in een weiland.De vrouw hield vier gebroken ribben, een gekneusde long en knieletsel aan het ongeluk over. Een week lang lag ze bont en blauw in het ziekenhuis. Haar vriend liep onder meer snijletsel op. De honden werden uit de auto geslingerd, maar bleven verder ongedeerd.Twee andere bestuurders die vlak achter de vrouw reden, hadden aan de politie verteld dat de Assenaar de auto van de vrouw afsneed en daarna hard remde. Het leek of hij geïrriteerd was. “Een bewuste daad”, had één van de getuigen gezegd.Ondanks dat de advocaat van de man te weinig bewijs vond in roekeloos rijgedrag, oordeelde de rechtbank dinsdag anders. De Assenaar kreeg naast zijn straf een proeftijd van twee jaar opgelegd.