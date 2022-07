Man raakt ernstig gewond na mishandeling door groep van 7 à 10 personen in Coevorden

Aan de Tuinstraat in Coevorden is gisternacht een persoon ernstig mishandeld door een groep, aldus de politie. De politie meldt dat het slachtoffer zodanig is toegetakeld dat hij ernstige verwondingen heeft overgehouden aan de mishandeling.

Het slachtoffer is vermoedelijk door een groep van zeven à tien personen in elkaar geslagen. Volgens de politie is het voor het slachtoffer nog onbekend wat de aanleiding is geweest voor deze mishandeling.