Einde Truckstar Festival: kijk hier de uittocht van de trucks terug

Voor deze jubileumeditie waren meer dan 5000 aanmeldingen. Maar er is maar plek voor zo'n 2200 vrachtwagens. Nog eens 24 vrachtwagens deden meer in de verkiezing voor de mooiste truck. Een daarvan was de truck van Daan Baarslag uit Hoogeveen, maar in zijn categorie greep hij nét naast de titel.