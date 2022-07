De week van Drenthe: Puin op de snelweg en afval bij Drentse natuurplassen

Natuurmonumenten is de troep die bezoekers bij de Drentse natuurplassen, zoals het Blauwe Meer bij Hoogersmilde, achterlaten helemaal zat. Ongeveer om de tien meter staat er een prullenbak bij het Blauwe Meer, maar desalniettemin blijft er veel rommel liggen in het gebied. Natuurmonumenten maakte deze week bekend strenger te gaan controleren in natuurgebieden. Wie rommel achterlaat kan een boete krijgen van 100 euro.

Op de snelwegen en op de op- en afritten lag deze week ook puin. Boeren protesteerden wederom tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden de wegen door onder meer mest en puin, en in sommige gevallen zelfs asbest te dumpen. In Meppel ging het fout. Daar botste een automobilist woensdag op een blokkade. De man heeft aangifte gedaan tegen de afvaldumpers. Rijkswaterstaat heeft moeite om de rommel op te ruimen. De politie doet onderzoek om de daders te achterhalen.

Maar er was ook ander nieuws deze week. Zo heeft het voormalige Burgmeester Tjalmapark in Hoogeveen een nieuwe naam gekregen en is er eindelijk een oplossing voor de winkeliers in winkelcentrum De Gansehof in Coevorden.