Miedema met Oranje in blessuretijd langs Nieuw-Zeeland

Vier jaar geleden, bij het WK-debuut in Canada, begonnen de voetbalsters ook met een 1-0-zege op dezelfde tegenstander. Vivianne Miedema uit Hoogeveen speelde de hele wedstrijd mee, maar wist het net niet te vinden.De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde verre van overtuigend in het Stade Océane van Le Havre en ontsnapte al vroeg aan een achterstand, toen Olivia Chance de lat raakte. Zelf wist de kampioen van Europa amper uitgespeelde kansen af te dwingen. Oranje leek genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, tot Roord in de extra tijd alsnog toesloeg.De 'Leeuwinnen' spelen zaterdag in Valenciennes tegen Kameroen. Vijf dagen later is Canada in Reims de laatste opponent in groep E.