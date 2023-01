Grootste woonhuis van Meppel staat te koop voor 1,85 miljoen euro

Deze kamer vertelt eigenlijk meteen het verhaal van de eerste bewoner van de woning: Eilerts de Haan. Zijn volledige naam is Willem Theodoor Eilerts de Haan. Geboren in 1867. Gestorven in 1938. Hij was twee jaar in Meppel aan de slag als advocaat-procureur, toen hij de opdracht gaf om dit huis te laten bouwen. Hij was op dat moment getrouwd met Jentina Arendina Roelink, de dochter van de op een na rijkste Meppeler op dat moment. Het geld is er dus wel om het grootste huis van Meppel te laten bouwen, want dat is de opdracht die hij meegeeft.