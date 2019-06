Vakkanjer-finalisten uit Emmen: "We hebben er zin in!"

Roos Wesseling (13), Robyn Kramer (12) en Janieke Koops (12) hebben de afgelopen maanden hard aan hun ontwerp, een speelmonument, gewerkt. Ze werden ondersteund door hun leraren Niels van der Horn en Harrie Spoolder tijdens maken van een maquette van hun speelmoNUment. "Ons idee is een speeltoestel waarop kinderen kunnen spelen en tegelijkertijd kunnen leren over vier en vijf mei en de oorlog", vertelt Robyn.Het is dus eigenlijk een speeltoestel, bestaande uit twee grote torens die verbonden worden met een trap. Je kunt het toestel opklimmen via een klimrek. Naast het klimrek vind je nog een glijbaan, een glijpaal en een wipwap.De leerlingen werden door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd om de vrijheid uit te beelden in een monument van nu. Roos, Robyn en Janieke hebben daardoor extra 'informatieboekjes' over de Tweede Wereldoorlog aan het speelmonument toegevoegd. Janieke: "Er staat ook een vraag op een deurtje. Als je denkt dat je weet wat het antwoord is, kun je het deurtje openklappen en dan zie je het antwoord. Daarna zie je nog een stukje uitleg over de vraag."Om vragen te bedenken die worden beantwoord bij het speelmonument, gingen de dames naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Hier werden ze geïnspireerd en kregen ze antwoorden over wat er gebeurde in Emmen tijdens de Tweede Wereldoorlog, want het speelmoNUment willen ze toespitsen op deze regio. Misschien wordt het speelmoNUment ooit wel gerealiseerd. De dames hebben al een plek voor ogen. "Het Rensenpark in Emmen", vertelt Robyn. "Er komen daar veel mensen en het is een mooi park!"De Emmer damesgroep is één van de tien finalisten in de categorie Team Scout. Hier richten de deelnemers zich op vrijheid en beweging. Wie zich na donderdag de echte vakkanjer van deze categorie mag noemen, zal blijken.Deze dames zijn overigens niet de enige Drenten die de finale hebben gehaald. Ook een team van het Alfa College in Hoogeveen heeft de finale gehaald, alleen dan in een andere categorie.Vakkanjers is een initiatief om jongeren te interesseren voor techniek. De bedoeling is dat scholieren het vakmanschap ontdekken en hun vaardigheden zo ontwikkelen dat ze straks een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt. Ook is het bedoeld om scholieren meer geïnteresseerd te maken in techniek.Scholieren werden gevraagd opdrachten te maken voor een echte opdrachtgever. Dit jaar is die opdrachtgever Nationaal Comité 4 en 5 mei en maken de jongens en meiden dus een ontwerp voor 75 jaar vrijheid.