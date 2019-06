Sportcast #42: Over Hoogeveen, Dalen, Oranjevrouwen en het NK op de VAM

In de een-na-laatste sportcast van dit seizoen gaat het natuurlijk over het verdriet van Hoogeveen, dat niet promoveert naar de derde divisie. Maar natuurlijk ook over de knotsgekke promotie van Dalen. De Oranjevrouwen komen vandaag voor het eerst in actie en het panel denkt niet dat de leeuwinnen wereldkampioen worden. En Dick Heuvelman is groot voorstander van het NK wielrennen op de Col du VAM. Het panel geeft er maar direct een klap op.Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)Dick Heuvelman (sportgeweten)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.