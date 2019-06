Inwoners Barger-Compascuum behouden huisarts in eigen dorp

"Er komen twee huisartsen die allebei een gedeelte van de week aan het werk gaan", bevestigt Stefan Meinema van Huisartsenzorg Drenthe. In opdracht van de Drentse Huisartsen Coöperatie begint Huisartsenzorg Drenthe zelf een praktijk met waarnemende artsen.Van der Wal werkt door tot 1 september, daarna gaan de nieuwe artsen aan de slag. Zij bieden zorg aan zo'n 1700 patiënten uit Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum. De groep patiënten van Van der Wal was groter. "Sommige patiënten zijn vertrokken naar een arts in een omliggend dorp", zegt Meinema.Wie de nieuwe artsen zijn en waar in Barger-Compascuum zij aan het werk gaan, is nog onduidelijk. "Wij zijn in gesprek met de gemeente over de locatie en hopen snel meer duidelijkheid te geven."Hoewel de twee huisartsen het werk voor hun rekening nemen, is er voor de solopraktijk van Van der Wal nog geen overnamekandidaat gevonden.