Biertje wordt duurder: '3,50 euro voor een vaasje is beschamend'

Bierbrouwer Heineken heeft in het eerste halfjaar volop geprofiteerd van het herstel van de coronacrisis. In grote delen van Azië heropende de economie weer en in Europa kon de horeca weer klanten ontvangen. Ook de prijsstijgingen, waarmee Heineken de gestegen kosten voor zaken als grondstoffen, energie en transport wil opvangen, droegen bij aan een gestegen omzet.

Heineken verhoogt vanaf vandaag de prijzen in de horeca met 5,8 procent. "Ik vind het ongelooflijk", reageert Jaap de Boer van Herberg 't Plein in Meppel bij de NOS. "We hebben net corona achter de rug. Er wordt minimaal met ons meegedacht."

'Ziek van smoesjes'

De Boer vervolgt: "Ondernemers hebben het moeilijk, we komen misschien in een crisis terecht. En toch zoeken mensen nog hun plekje in de kroeg. Ik word ook ziek van de smoesjes: dan is het graan en dan weer het vervoer. Ik begrijp wel dat dingen duurder worden, maar accepteert de klant dit nog wel?

De horecaondernemer weet nog niet of hij de rekening doorschuift naar de klant. "Als we hier Amsterdamse taferelen krijgen en mensen 3,50 euro moeten betalen voor een vaasje, dan schaam ik mij diep", zegt hij. "We hebben dit café nu 36 jaar, we moeten er wel voor zorgen dat mensen blijven komen."

'Overstappen heeft geen zin'

De Meppeler vindt dat Heineken meer moet doen voor ondernemers zoals hij. "Er wordt veel winst gemaakt en er worden miljoenen gespendeerd aan reclames voor Champions League-voetbal en James Bond-films. Denk ook eens aan de kleine ondernemer."

Zou het helpen om naar een ander biermerk over te stappen? De Boer denkt van niet. "Ze volgen elkaar in ganzenpas. Met een week of twee verhogen de andere brouwerijen allemaal ook hun prijzen."

Miljardenomzet Heineken

De omzet van Heineken steeg met meer dan een derde tot 16,4 miljard euro. Behalve meer verkopen en een hogere prijs zette de vraag naar premiumbieren ook door. Dat betekent dat bierdrinkers bereid zijn meer te betalen voor een Heineken-biertje dan van een ander merk uit de Heineken-stal. Die trend is al enige tijd gaande en zet zich ook nu nog door, ondanks de gestegen inflatie, zo is te lezen bij de NOS

Eerder werd die trend toegeschreven aan het feit dat consumenten zichzelf wilden verwennen tijdens de coronatijd. Een verklaring voor waarom de trend in deze tijden van hoge inflatie aanhoudt heeft Heineken-topman Dolf van den Brink niet. "We hebben wel een hypothese dat mensen op duurdere zaken bezuinigen, maar een biertje als een soort betaalbare luxe zien in moeilijker tijden."

22 procent winst

Uiteindelijk hield het bedrijf in de eerste zes maanden een nettowinst over van een kleine 1,3 miljard euro. Dat was een toename van ruim 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook ten opzichte van 2019 deed Heineken het goed.

Voor dit jaar houdt Heineken vast aan zijn prognose van een bescheiden groei, maar het bedrijf voorziet de rest van het jaar en een deel van volgend jaar nog prijsdruk. Tegenover de recent gedaalde prijzen voor bijvoorbeeld graan en aluminium staat een energieprijs die juist verder gestegen is.