Goed nieuws voor DVSV, DVC'59 en Bareveld

In de hogere klassen is er inmiddels gespeeld voor extra plaatsen of gaat hiervoor nog gespeeld worden. Dit levert extra plekken op in de 4e klasse van het zondagvoetbal, waarvan drie Drentse verenigingen profiteren.De ploeg uit Darp zou zondag op het veld van Udiros in Nieuwehorne uitkomen tegen De Walden. Een pikante plek, want DVSV won gistermiddag met 3-2 van Udiros. DVSV promoveert nu, zonder te spelen, naar de 4e klasse. DVSV was jarenlang het lelijke eendje van het Drentse amateurvoetbal, maar draaide dit jaar bovenin 5A mee.De 4e klasser uit Nieuw Dordrecht eindigde op de voorlaatste plaats in 4E. Degradatie moest via de nacompetitie vermeden worden. Op 2 juni werd Alteveer met 5-1 verslagen. De finalewedstrijd tegen Langweer hoeft nu niet meer gespeeld te worden en dus blijft DVC'59 4e klasser.De ploeg uit Bareveld verloor gisteren met 3-2 van Zandhuizen en moest wachten op de KNVB of het in aanmerking zou komen voor een herkansing. Maar in plaats van een herkansing is de ploeg nu verzekerd van nog een seizoen in de 4e klasse.Voor Wijster zijn de druiven zuur. Ook deze ploeg verloor gisteren hun wedstrijd, met 0-3 van Pekelder Boys. Maar omdat dit geen finalewedstrijd was, maar slechts een wedstrijd in de tweede ronde, komt de ploeg niet in aanmerking voor een langer verblijf in de 4e klasse. Pekelder Boys speelt volgend seizoen wel in de 4e klasse.