Indienen zienswijze gasopslag Norg voor Apple-gebruikers onmogelijk

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt het aan de software die mensen gebruiken. Als de Apple-gebruikers hun zienswijze via Safari versturen, dan lukt het soms niet. Om mensen in de toekomst te waarschuwen, zal op de site komen te staan dat het versturen van een zienswijze met een Apple niet altijd lukt.Tot afgelopen vrijdag was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het instemmingsbesluit Gasopslag Norg . Dat kon via de site bureau-energieprojecten.nl.Femke Wolthuis uit Norg is een van de personen bij wie het niet lukte om een formulier digitaal te sturen. Ze gebruikte daarbij een Apple-computer. Ook op de computer van haar buurman, die net als haar een poging waagde op een Apple, kreeg ze het niet voor elkaar."We kwamen wel bij het formulier en die konden we ook invullen, maar we konden het niet versturen”, aldus Wolthuis. “Dan gebeurde er niets.”Ze probeerde het via de telefoon, maar daar kwam ze niet verder. Dus reageerden zij en haar buurman dit weekend via de post. Inmiddels was het te laat om een zienswijze in te dienen.De woordvoerder meldt dat naar de berichten, die te laat per mail en post binnenkomen, zal worden gekeken. Per individueel geval wordt vervolgens gewogen of ze nog worden meegenomen. In de berichten moet wel staan waarom mensen te laat zijn.Wolthuis vindt het al met al een vreemde gang van zaken. “Als een website niet geschikt is voor alle software, dan sluit je een heleboel mensen uit”, aldus Wolthuis. “Dan schiet het zijn doel voorbij.Gemeente Noordenveld probeerde ook een zienswijze in te dienen met betrekking tot gasopslag Norg. Het lukte haar niet het formulier donderdag en vrijdag te verzenden. Ze hebben via een mail aan het ministerie kenbaar gemaakt dat het formulier niet verzonden kon worden.