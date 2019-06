Ambitieuze Hamrol stond bovenaan het lijstje van FC Emmen

Wat ik van de eredivisie weet is, net zoals iedereen in Polen, het succes van Ajax in het afgelopen seizoen. Matthias Hamrol, de nieuwe keeper van FC Emmen

FC Emmen contracteert Duitse doelman

Er meldden zich, tijdens de keuring, opeens twee andere clubs voor Hamrol. Dan vrees je toch heel even dat de deal alsnog wordt afgeblazen. Ronald Lubbers, voorzitter en directeur van FC Emmen

"Hey, I'm Kjell", lachtte de 19-jarige Emmenaar naar zijn opvolger."Hij is iets langer dan ik, maar we zullen allebei wel goed in de luchtduels zijn", aldus Hamrol die Poolse ouders heeft, maar zelf is geboren in Duitsland. "Scherpen heeft het hier heel goed gedaan en een geweldige stap gemaakt naar Ajax. Dat is fantastisch voor hem."Of de stap van Scherpen de nieuwe keeper van de Drentse club heeft geïnspireerd om voor Emmen te kiezen zou zo maar eens kunnen. "Wat ik van de eredivisie weet is, net zoals iedereen in Polen, het succes van Ajax in het afgelopen seizoen. De wedstrijden van de grote clubs in Polen zijn daar op de tv te zien. De kleinere clubs, zoals FC Emmen, niet."Toch heeft de 25-jarige doelman heel bewust voor Emmen gekozen. "Ik heb het afgelopen seizoen mezelf voor het eerst op het hoogste podium mogen laten zien in een competitie die toch minder is dan de Nederlandse eredivisie. Daarom denk ik dat dit een goede stap in mijn loopbaan is. Ik heb ook heel bewust voor een tweejarig contract (en een optie voor nog een jaar) gekozen, al weet je nooit hoe snel iets gaat. Ik weet inmiddels wel dat het in één seizoen alle kanten op kan gaan in ieder geval."Hamrol, die volgens FC Emmen-directeur Ronald Lubbers bovenaan het verlanglijstje stond bij de Drentse club, begon twee seizoenen geleden als derde keeper bij Kielce maar promoveerde dit seizoen naar positie nummer 1. Ik speelde ook goed en hield vijf keer de nul. Toen de clubleiding in het voorjaar met me om tafel wilde, hoorde ik van de belangstelling van FC Emmen. Ik was meteen enthousiast en besloot niet in te gaan op de aanbieding van Kielce. Ineens was ik mijn plek onder de lat kwijt. Sterker nog, ik kwam op de tribune terecht." Maar na drie nederlagen op rij kreeg ik mijn basisplek weer terug, maar ik had mijn beslissing al genomen."Bij FC Emmen hoopt hij de volgende stap te maken in zijn loopbaan die begon bij de jeugd van Mönchengladbach en hem daarna bracht bij Leipzig 2, Wolfsburg 2, Reutingen en FC Köln alvorens hij naar het Poolse Kielce ging. "En waar ik uiteindelijk terecht hoop te komen? Tja, dat is lastig. Ik heb meerdere droomclubs, maar als Real Madrid of Bayern München zich melden dan zeg ik natuurlijk geen nee. Maar wie zou dat wel doen?"Terwijl de nieuwe keeper van Emmen de medische keuring onderging in het Scheper ziekenhuis zat Lubbers toch nog wel even in spanning. "Niet omdat hij niet door de keuring zou komen, maar omdat er opeens twee andere clubs zich meldden voor Hamrol. Je hoort wel eens verhalen van andere clubs, dat een deal dan alsnog wordt afgeblazen. Gelukkig bleef ons dat bespaard."Lubbers wilde niet zeggen om welke clubs het ging en ook Harmrol hield de kaken stevig op elkaar. Naar het schijnt hengelden Hoffenheim en Fulham in ieder geval naar de diensten van de goalie, maar daar zou hij vooral een stand-in rol vertolken. En dat is niet waarvoor Hamrol naar Emmen komt. "Ik wil gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen."