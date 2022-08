Rembrandts meesterwerk De Vaandeldrager te zien in Drents Museum

Het Drents Museum is het vierde museum waar De Vaandeldrager te zien is. De tournee begon in het Fries Museum in Leeuwarden. Daarna was het te zien in het Centraal Museum in Utrecht en het Stedelijk Museum in Alkmaar. Na het bezoek aan Drenthe, verhuist het schilderij in september naar de Kunstlinie in Almere.