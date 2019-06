De meeste Drentse honderdplussers wonen in De Wolden

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook relatief gezien wonen de meeste honderdplussers in gemeente De Wolden (8,1 honderdplussers per duizend tachtigplussers), gevolgd door Westerveld (4,5 per duizend tachtigplussers). Emmen staat in dat lijstje onderaan (1,2).Nederland telde begin dit jaar 2189 honderdplussers. 1850 (85 procent) van hen is vrouw. De afgelopen decennia nam het aantal eeuwelingen gestaag toe, maar de laatste jaren is het stabiel. Vermoedelijk zal het aantal honderdplussers na volgend jaar toenemen vanwege een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog.In de provincie Zeeland woonden relatief de meeste honderdplussers (4,5 per duizend tachtigplussers), gevolgd door Zuid-Holland (3,5). In Limburg (2) en Noord-Brabant (1,9) woonden de minste honderdplussers.Benieuwd naar het aantal eeuwelingen in jouw gemeente? Het aantal honderdplussers in alle Drentse gemeenten staat hieronder. Tussen haakjes staat het aantal honderplussers per duizend tachtigplussers.Aa en Hunze: 6 (4).Assen: 6 (1,8).Borger-Odoorn: 5 (3,7).Coevorden: 6 (2,9).De Wolden: 12 (8,1).Emmen: 7 (1,2).Hoogeveen: 5 (1,6).Noordenveld: 8 (3,8).Meppel: 4 (2,6).Midden-Drenthe: 5 (2,9).Tynaarlo: 4 (1,8).Westerveld: 6 (4,5).