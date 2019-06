Omgekomen treinkapers herdacht in Assen

Bij de treinkaping kwamen zes kapers en twee gijzelaars om het leven. Molukkers kaapten de trein omdat ze wilden dat Nederland zich aan zijn belofte zou houden om de Zuid-Molukken onafhankelijk te maken.Otto Tatipikalawan van het Regionaal Comité 11 juni zegt dat het belangrijk is om de boodschap door te geven aan de generaties die komen. “In grote lijnen zie je dat de activiteit van het Molukse volk en jongeren in het bijzonder enigszins terughoudender aan het worden is”, legt Tatipikalawan uit.Het was nog even spannend of de grafrechten voor de zes graven kon worden betaald of niet. Eerder betaalde een grote Molukse Eenheidspartij, Badan Persatuan (BP), de kosten. Maar die partij is een stille dood gestorven. De laatste periode is gefinancierd door vertegenwoordigers van de nabestaanden en de regering van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS). De grafrechten van 18.000 euro zijn inmiddels betaald.