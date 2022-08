'Completere natuur' of 'meer gevaar voor schapen': eerste wolvenwelpen in Drenthe

Volgens Six zijn er verschillen tussen het natuurgebied op de Veluwe en in de Drentse regio. "In Drenthe schieten we het voer van de wolf af. Er is hier een beleid waarin staat dat er geen wilde zwijnen of edelherten mogen zijn. Op de Veluwe is er volop wild. Dus moet de wolf hier op zoek naar ander eten. En dat zie je. Het aantal schapen dat hier te grazen wordt genomen is aanzienlijk. Het is iedere week wel raak", aldus Six. Hij verwacht dat dat met de komst van deze jongen zo zal blijven. "Er zijn nu meer magen te vullen."