Waar kun je het geld van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe voor gebruiken?

Het kabinet draagt twintig miljoen euro bij, de provincie en de gemeenten Emmen, Coevorden, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Hoogeveen en Hardenberg moeten er samen ook nog eens twintig miljoen bij leggen.Het geld is bedoeld voor wonen, werk en welzijn , maar waar kun die veertig miljoen euro nou precies voor gebruiken? RTV Drenthe ging op zoek naar een voorbeeld en vond dat bij woningbouwvereniging De Volmacht in Gieten.De wijkenopbouw en het woningbezit van De Volmacht staat model voor andere woningbouwverenigingen in Zuidoost-Drenthe. Tussen de woningblokken met huurhuizen staan koopwoningen, die ooit huurwoningen waren. De huurhuizen worden opgeknapt en energieneutraal gemaakt, de eigenaren van de koophuizen kunnen vaak niet meekomen in die verduurzaming. De Regiodeal zou hen kunnen helpen.Woningbouwverenigingen hebben nog een probleem als ze willen verduurzamen. Bij sommige oudere woningblokken heeft het energiezuinig maken geen zin meer. Die oude woningen moeten plaats maken voor nieuwe, maar koopwoningen blokkeren de plannen. Of er komt een compromis uit waar niet iedereen even gelukkig mee is. Ook hier ziet directeur Jaap Boekholt van De Volmacht een rol voor de Regiodeal.Boekholt weet zeker dat zijn Gieter' voorbeeld voor alle in Zuidoost-Drenthe actieve woningbouwverenigingen geldt. En dat het probleem in de Zuidoosthoek nijpender is dan in de rest van ons land omdat inwoners van het gebied gemiddeld een kleinere portemonnee hebben.Binnenkort willen de gemeenten, provincie en het kabinet de handtekening zetten voor de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.