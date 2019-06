Leerlingen én docenten maken zich op voor uitslag eindexamens

Niet alleen voor de leerlingen is het spannend, maar ook voor de medewerkers van de scholen. "Het is een heel erg spannende dag waar we het hele jaar een beetje naartoe werken. Zowel de leerlingen als de collega's. We hopen dat die inzet vandaag beloond wordt", vertelt Else Verheijen, teamleider havo en atheneum op het Carmel College in Emmen.Vanmorgen krijgen de mentoren de normering te horen, waarna er nog wat controles zijn. "De normeringen komen altijd om acht uur 's morgens. Per vak wordt aangegeven wat de normering is voor het nakijken van de eindexamens en dat maakt uiteindelijk wat voor cijfer eruit komt", legt Verheijen uit."Wij moeten vanmorgen nog controleren of die normering juist is toegepast. Als we alle cijfers per vak hebben gecontroleerd, gaat de computer uitrekenen welke leerlingen geslaagd zijn en welke voorlopig, of helemaal, gezakt zijn."De controles duren een paar uur. Als de cijfers bekend zijn, gaan de mentoren uitzoeken of de gezakte leerlingen alsnog kunnen slagen met herkansingen. Rond het middaguur is het tijd voor de volgende stap: het bellen van de zenuwachtige leerlingen. "De mentoren komen om twaalf uur bij elkaar en krijgen dan nog wat instructies. Daarna gaan we beginnen met het bellen van alle leerlingen."Iedere leerling krijgt een telefoontje. "We bellen alle leerlingen, zowel die geslaagd zijn, als de leerlingen die zijn gezakt, of voorlopig zijn gezakt." Verheijen, die teamleider is, heeft zelf nooit hoeven bellen. "Ik ben geen mentor geweest in de bovenbouwklassen, dus dan hoeft dat niet. Ik heb weleens gesproken met leerlingen die helaas niet geslaagd zijn en dat is nooit leuk."De leerlingen van het Carmel College hebben voor drie uur allemaal een telefoontje gehad, verzekert Verheijen. "Alle leerlingen die gezakt zijn, zijn vanaf drie uur welkom op school voor wat support of advies over herexamens enzovoort. Om vier uur komen de geslaagden om al even te vieren dat ze geslaagd zijn."En kan Verheijen al een voorzichtige inschatting maken van het slagingspercentage? "We gaan voor honderd procent. Maar het is natuurlijk heel lastig, omdat je de normeringen nog niet weet. Soms wordt de normering aangepast, waardoor cijfers ineens veel hoger uitvallen. Maar andersom gebeurt ook."