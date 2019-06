Stelling: Ik zou wel 100 jaar willen worden

In Drenthe wonen de meeste eeuwlingen in de gemeente De Wolden, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook relatief gezien wonen de meeste honderdplussers in De Wolden, gevolgd door Westerveld. Emmen bungelt onderaan het Drentse lijstje.Landelijk gezien wonen alleen op Schiermonnikoog en in Noord-Beveland relatief meer mensen die ouder zijn dan honderd dan in De Wolden. In die twee gemeenten wonen wel veel minder mensen dan in de Drentse gemeente.Betere hygiëne, gestegen welvaart en verbeterde medische zorg dragen bij aan de verhoging van de levensverwachting. We blijven bijvoorbeeld langer vrij van ernstige fysieke beperkingen.Maar ouder worden heeft ook nadelen. Het aantal jaren 'goed ervaren gezondheid' stijgt, maar niet zo snel als de levensverwachting, schreef De Volkskrant vorig jaar. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander dus ook meer jaren zal moeten leven met een minder goede gezondheid.