Oppositie Hoogeveen wil nog voor de zomer ijsbaandebat

Het is aflevering zoveel in de slepende ijsbaansoap in de gemeente. "Het mag allemaal wel wat scherper", zegt PvdA'er Inge Oosting. "We zitten nu in de tweede fase van de aanbesteding. Als we in augustus het debat hebben, zitten we in de afronding van de tweede fase, terwijl daar over valt te discussiëren."Hoogeveen is van plan een kunstijsbaan met een zwembad te bouwen. Eind vorig jaar werd de motie 'IJZ' aangenomen. Daarin staat dat de raad eerst duidelijkheid moet hebben over onder andere financiële en juridische zekerheden, voordat de bouwopdracht gegeven mag worden."Wat ik vooral belangrijk vind is dat wij de voorgang en de inhoud van het proces toetsen aan de eisen die zijn gesteld", zegt Oosting. "Wij hebben het idee dat de voortgang op een aantal punten schort."Daarnaast vindt Oosting het belangrijk dat het financiële plaatje in de gaten wordt gehouden. "Hoogeveen zit in financieel zwaar weer en we hebben het wel over een gemeentelijke garantstelling van negen miljoen. De algemene reserve is aan het verdampen", zegt Oosting, die zich zorgen maakt over de provinciale subsidie. Die wordt gegeven als de ijsbaan er vóór 31 december van dit jaar staat, maar dat is een onmogelijke opgave."Formeel moet er nog uitstel van de deadline worden gegeven. Dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Het gaat om een subsidie van vijf miljoen euro."Of het debat er ook komt is nog niet duidelijk, maar volgens Oosting is er geen ontkomen aan. "Het verzoek voldoet aan alle eisen."