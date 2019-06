Wethouder Leemrijse van Assen stapt op: breuk met fractie

De 44-jarige Leemrijse, die een jaar wethouder was in Assen, wil zijn vertrek niet persoonlijk nader toelichten. Hij volstaat met een persverklaring en een brief aan de raad.Volgens Leemrijse heeft hij het afgelopen jaar 'als jongere bestuurder gezocht naar een open bestuursstijl'. "Soms minder gericht vanuit politieke principes, maar zoekend naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Daarbij heb ik als beginnend bestuurder ook ongetwijfeld zaken verkeerd aangepakt. Maar fouten maken mag, als je er maar van leert", aldus Leemrijse in de verklaring.Hij geeft aan dat het wethoudersvak hard werken is, zoekend ook naar verbindingen telkens met raad, college, inwoners, ondernemers, ambtenaren, andere overheden, media, externe relaties, thuisfront, en met de fractie. En met die laatste ging het mis."In alle drukte is verbinding met de eigen gemeenteraadsfractie, over dossiers, over besluiten, over de koers, over de samenwerking op alle fronten en over de herkenbaarheid van de liberale standpunten van levensbelang. Daarin zijn wij samen onvoldoende geslaagd", stelt Leemrijse."Er is niet een aanwijsbaar punt, het is de optelsom der dingen. Mijn vertrouwen werd abrupt geschaad, en wanneer dat vertrouwen uit balans is, dan is slechts één conclusie mogelijk: stoppen als wethouder", aldus Leemrijse.Fractievoorzitter Martin Rasker wil verder inhoudelijk niet op de reden van het plotselinge vertrek ingaan. "Ik volsta met de opmerking ' het is een optelsom der dingen'. Ik vind het sneu, beroerd, tragisch en een persoonlijk drama dat hij dit besluit moet nemen. Meer zeg ik er niet over, het is zijn verhaal', aldus Rasker. "En hij moet weer verder en ik hoop dat hij straks weer een goede plek vindt."Rasker zegt respect te hebben voor het besluit van Leemrijse. "Hij heeft zich erg ingezet voor de stad, dat zeker." De VVD-voorman wil niet zeggen of de fractie druk op hem heeft uitgeoefend. "Het is zijn besluit en wij moeten nu op zoek naar een nieuwe wethouder."Hoe snel er een opvolger komt voor Leemrijse en of die uit de eigen fractie komt, of van buiten, daar kan Rasker nog niks over zeggen. "We willen een goede opvolger, kwaliteit gaat voor snelheid. Er moet gewoon een goede man of vrouw op die plek komen."Roald Leemrijse is sinds 2014 actief in de gemeenteraad van Assen. Hij werd als nieuwkomer al snel fractievoorzitter bij de VVD, na het vertrek destijds van ex-wethouder Henk Mathijsse. In 2014 werd hij nog uitgeroepen tot politiek talent van het jaar in Drenthe, een verkiezing van RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden.In 2018 werd hij voor het eerst lijsttrekker, maar de VVD werd net niet de grootste in Assen. Wel kwam de VVD terug in het college, nadat de liberalen tussen 2014 en 2018 in de oppositie zaten. Leemrijse was ruim een jaar wethouder in Assen, en had ondermeer economie, de binnenstad en financiën in portefeuille.