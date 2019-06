Kan een oppositielid zomaar ambtenaar worden?

In onze ogen is ze nog steeds de VVD-wethouder. Koos Dijkstra

Nina Hofstra was voor haar raadslidmaatschap tweemaal wethouder financiën en economie bij de gemeente. Door een wisseling van de wacht zit Hofstra sinds 2018 in de oppositie van de gemeenteraad. Per 1 juli is ze aangenomen als concern controller bij de gemeente. Dat betekent dat ze met name zal adviseren over de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt.Ja, al gebeurt het niet vaak. Volgens de gedragscode bestuurlijke integriteit wordt een oud-bestuurder het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van betaalde werkzaamheden voor de gemeente. Nina Hofstra is per juli een jaar en vier maanden wethouder af.Of het handig is, daar heeft burgemeester Marcel Thijsen ook lang over nagedacht. Hij sprak er meermaals over met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een andere burgemeester die dezelfde procedure meemaakte en met juristen van de gemeente. "We gingen niet over één nacht ijs, dat laten die verschillende gesprekken wel zien", aldus Thijsen.Uit de geschiedenis van de gedragscode van de gemeente Tynaarlo blijkt dat het bijzonder is dat een raadslid ambtenaar wordt. Tot 2016 mochten, naast bestuurders, namelijk ook raadsleden niet in dienst treden bij de gemeente als ze het jaar daarvoor nog als raadslid werkzaam waren."Het was misschien eenvoudiger geweest om voor een andere gemeente te gaan werken", zegt de oud-wethouder zelf. Nina Hofstra moet dan ook eerst een integriteitsverklaring ondertekenen voordat ze per 1 juli aan de slag kan als concern controller. In die verklaring staat dat Hofstra alle banden met de VVD verbreekt en dat ze hierna geen wethouder meer kan worden in Tynaarlo.Burgemeester Thijsen: "ze heeft daar ook ernstig over nagedacht, want het is een grote stap. Hiermee is ze bijvoorbeeld ook haar raadslidmaatschap kwijt." Thijsen vindt het al met al een dappere keus van Nina Hofstra.Een aantal fractievoorzitters is enthousiast over de benoeming van Hofstra. Zo denkt Henny van den Born (CU) dat de VVD'er zeker integer genoeg is om deze omslag te maken. "Dat hoeft volgens mij niet te botsen." En daarna met een knipoog: "en anders moet ze over een tijdje een andere baan zoeken."Ook Hanneke Wiersema (CDA) heeft vertrouwen in de overstap. "Ze is echt een kei op financieel gebied. Als wethouder Lammers goed met haar overweg kan, lijkt me dat voor iedereen een prima situatie."PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra is minder blij met de benoeming. "Formeel zal het wel correct zijn, maar persoonlijk vind ik het geen mooie oplossing. Het gaat niet om haar kwaliteiten als vakvrouw, maar om het feit dat ze zoveel politieke contacten heeft. Zoiets moet toch even slijten. Ik zou dan toch naar een andere gemeente gegaan zijn. In onze beleving is ze nog steeds de VVD-wethouder, hè."Ook burgemeester Thijsen hoorde in de wandelgangen dat niet iedereen enthousiast zou zijn over de benoeming. "Maar ik zou niet weten waarom er onrust zou ontstaan. We hebben een hartstikke goede kandidaat voor een functie die we moeilijk konden vervullen en we hoeven nu geen wachtgeld meer te betalen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ze dit kan."