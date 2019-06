'Verbreding sluis geeft Noordoosten economische boost'

Jeroen van den Ende, directeur bij havenbedrijf Port of Zwolle, is een van de mensen die jarenlang heeft gelobbyd voor de verbreding van de sluis. Maar hij wil niet met de eer strijken."Ik heb er een bescheiden rol in gehad. Wij allemaal. En als je allemaal een bescheiden rol hebt, krijg je vanzelf een grote rol. We hebben dit gezamenlijk bereikt, met bestuurders, ondernemers, havens en ga zo maar door."Maar wat betekent de verbreding van die Friese sluis precies voor Drenthe? "De schepen die nu door die sluis kunnen zijn maximaal 114 meter bij 13 meter. Maar die sluis wordt straks zo'n 160 meter bij 25 meter breed", legt Van den Ende uit.Nu is het vaak zo dat zeeschepen in de haven van Rotterdam hun lading overladen in kleinere schepen en dan hun weg vervolgen. Dat kost tijd, werk en je hebt meerdere schepen nodig om de lading uiteindelijk verder te vervoeren. Dat is straks niet meer nodig."De zeeschepen kun je straks veel dichter naar hun eindbestemming laten varen. Ze kunnen dan worden gelost in Kampen en de lading moet dan worden overgeladen op binnenvaartschepen", legt Van den Ende uit. Zo zijn ze al veel dichter bij de eindbestemming. Het laatste stukje over het Meppelerdiep wordt dan nog afgelegd met kleinere schepen.Maar ook dat gaat veranderen, zo is het plan. Het Meppelerdiep moet worden uitgediept, zodat ook daar grotere schepen doorheen kunnen. Het is niet zo dat de grote zeeschepen erdoorheen kunnen, maar grotere schepen zijn altijd een voordeel omdat ze meer kunnen vervoeren. "Het levert altijd financieel voordeel op. Maar het is heel moeilijk om met getallen te komen", zegt Van den Ende daarover."Je houdt altijd een beetje natransport. Maar dichter bij de eindplek kunnen komen met grotere schepen, levert altijd een voordeel op. Hoe meer lading je tegelijk vervoert, hoe meer kostenbesparing je hebt."De gemeente Meppel is nu aan zet om de plannen voor het uitdiepen van het Meppelerdiep concreet te maken. Samen met Overijssel natuurlijk, waar het water ook doorheen voert. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de plannen nu concreter kunnen worden. Het was wachten op de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Daarvoor is het geld met zo'n 215 miljoen nu rond, maar voor het uitdiepen van de Meppelersluis nog niet.Daar ligt mogelijk nog een rol voor de provincie Drenthe. Maar die kan nog niets zeggen over een eventuele financiële bijdrage. "Dit is nog in zo'n prille fase. We noemen het nog niet eens een project. Meppel is nu nog aan het onderzoeken wat alles precies moet kosten en dan gaan ze eventueel vragen om een bijdrage", zegt een woordvoerder.Of de provincie überhaupt garant wil staan, kan hij nog niet zeggen. "Dan hangt het nog af van een kosten-batenanalyse. We wachten eerst af tot een eventueel verzoek." Bovendien is nog niet duidelijk hoeveel het verder uitdiepen van de waterweg gaat kosten.Volgens Jeroen van den Ende van Port of Zwolle moet het belang van de regio Noordoost-Nederland in elk geval niet worden onderschat. "Het is een heel belangrijke regio. Er zit bijvoorbeeld veel veevoederindustrie en die moet goed bereikbaar blijven. Daar werken we volop aan. Het Meppelerdiep is daarbij een van de aandachtspunten."In elk geval is de eerste stap gezet met de verbreding van de sluis in Kornwerderzand. "Ik heb net een van de ondernemers gebeld in Meppel. Die heeft actief meegedaan aan de lobby. Die was ook hartstikke blij. Iedereen is er blij mee, omdat het de regio een economische boost geeft en veel banen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd", zegt Van den Ende."Je hebt nu een beter vestigingsklimaat voor de bedrijven die er zitten. Die kunnen uitbreiden en er kunnen nieuwe bedrijven komen. Je kunt nu heel gemakkelijk over zee exporteren en importeren." De haven van Meppel is overigens al geschikt voor de grotere schepen. Intussen wordt er gewerkt aan een nieuwe, tweede haven, omdat de huidige bijna vol is.