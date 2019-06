Moordzaak Duitse studente uit Emmen voor de rechter

Het Openbaar Ministerie verdenkt haar medebewoner Michael N., een 20-jarige Italiaanse student, van betrokkenheid bij de dood. De man zou de vrouw met een mes in de hals hebben gestoken en daarna hebben gesmoord met een kussen. De vrouw overleed in het ziekenhuis.De afgelopen maanden is er veel onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de vrouw. Het steken in de hals zou niet tot haar dood hebben geleid. Op 14 november werd er een reconstructie gedaan in de woning van de vrouw. De politie laat bij een reconstructie de verdachte naspelen wat er in zijn of haar ogen is gebeurd.Twee pathologen hebben ook onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Een Belgische patholoog houdt het op verstikking. De patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat uit van meerdere scenario’s. Behalve verstikking kunnen ook een hartritmestoornis of een afwijking aan de kransslagader de doodsoorzaak zijn.Zelf heeft de verdachte ontkend dat hij de vrouw wilde doden. Hij zei bij een eerdere zitting dat hij zijn hand op haar mond legde zodat ze niet kon schreeuwen. Toen zij hem beet, liet hij los. Nadat hij haar hoorde rochelen, zag hij het leven uit haar gezicht verdwijnen. Hij begon vervolgens met reanimeren en belde 112.De rechtszaak begint om 10.00 uur en is live te volgen via een blog op onze website.