Vrijwilligers moeten ruiterkamp in het zadel houden

Al decennia komen ruiters met een beperking naar de Prinses Margriet Manege in Westerbork. Daar kunnen ze een week lang te paard door de natuur rijden. Die reizen worden geregeld door de stichting Elisabeth Ruiterkampen en specifiek door Annemarie Roukema. "Wij bieden geïntegreerde ruiterkampen. Mensen met of zonder beperking kunnen hier komen en een heerlijke vakantieweek krijgen met paarden."

"Dit brengt de ruiters vrijheid, dit brengt knuffelen met een paard, veel lol maken en een week eruit", gaat Roukema verder. Dat bevestigt ruiter Nicole. "Het is gezellig. Ik vind het leuk hier. Paardrijden, leuke mensen."

De kampweken zijn erg afhankelijk van vrijwilligers. Die zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. Toch krijgt Roukema elk jaar zo'n 120 aanmeldingen binnen van ruiters die een week op kamp willen. "Dus dan moet je een heleboel afzeggen. Daarom zijn we acht weken in plaats van zes weken gaan organiseren." Op die manier zijn er per week minder ruiters, maar doordat er meer weken aangeboden worden kunnen nog steeds veel ruiters geholpen worden.