Asielopvang in Veenhuizen twee dagen later klaar dan gehoopt

"Hier word je niet vrolijk van hè?" Wethouder Alex Wekema kijkt fronsend de Veenhuizer gymzaal in. Groot Bankenbosch, vroeger een complex voor jeugdige gedetineerden, wordt in enkele dagen omgetoverd tot tijdelijke opvang voor vluchtelingen. De situatie in Ter Apel is nijpend en in het gevangenisdorp kunnen asielzoekers tenminste binnen slapen. Maar nee, heel aantrekkelijk zien de blauwe stapelbedden er niet uit.