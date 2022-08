Meppel is stuk schoner na grote opruimdag: 19.000 stuks zwerfvuil opgeruimd

1914 peuken, 2947 stukken papier, 1042 blikjes, maar vooral plastic. Heel veel plastic. 6234 stukken plastic om precies te zijn. Tijdens de opschoondag van april in de gemeente Meppel zijn in totaal 19.000 stukken zwerfvuil opgeruimd.

"Het meest opvallende dat is opgeraapt, is toch wel een winkelwagen", lacht Sabine Nijdam, beleidsadviseur afval bij de gemeente Meppel. "Dat is natuurlijk niet echt zwerfafval, maar het was wel in de bosjes achtergelaten." En het kwam meteen van pas. "Die winkelwagen is gebruikt om nog meer afval mee op te ruimen."

Marjan Mulder, beleidsregisseur duurzaam bij de gemeente, benoemt dat er vooral bij bedrijven veel sigarettenpeuken zijn weggehaald. "Veel bedrijven hebben een rookvrij terrein. Je ziet dan net daarbuiten veel peuken op straat liggen."

De twee zijn bij de gemeente de aanjagers om de opschoondag van de grond te krijgen. Nadat Nijdam een initiatief van Rijkswaterstaat voorbij ziet komen om gemeenten zwerfafvalvrij te maken, is ze meteen enthousiast. "Dat is echt wat voor Meppel, dacht ik toen."

Vervolgens gaat ze samen met Mulder aan de slag om heel Meppel hier warm voor te krijgen. Daar krijgen ze hulp bij van meester Sander, een leerkracht in Meppel die bekend is om zijn vlogs.

Bijna 1500 vrijwilligers

Het leidt ertoe dat op 5 april 1488 vrijwilligers in heel de gemeente Meppel zwerfafval staan op te rapen. Onder hen zijn 1217 scholieren, van alle scholen in de gemeente. Van basisschool tot de pabo. Iedereen is gekleed in een groen hesje. Om de hele gemeente groener te maken. In dus de letterlijke zin, maar ook in de natuurlijke zin.

"Als alles is opgeruimd, wordt de natuur weer groener. Dan zie je meer", reageert Kor van der Bij, oprichter van de Rubbiz Foundation. Die organisatie zit achter de app Rubbiz, die gebruikt is voor de opschoondag.

Met die app kunnen deelnemers geld verdienen voor een goed doel. Ze kunnen een foto van het afval uploaden en aangeven wat voor afval het is. Dat levert steeds 11 eurocent op. "Er zit nog steeds geld in de pot. Dus je kan nog steeds goede doelen steunen door zwerfvuil op te ruimen", probeert Nijdam de inwoners aan te sporen om door te gaan met afval opruimen.

Kaart

Met de app krijgt de gemeente ook letterlijk in kaart waar veel zwerfafval ligt. Zo is op de kaart te zien dat er in het centrum relatief veel glas is opgeruimd, in de wijk Berggierslanden veel papier lag en rond scholengemeenschap csg Dingstede veel sigaretten zijn opgeruimd.

Maar ook op straatniveau is te zien waar veel rommel lag. Enkele uitschieters zijn de speeltuin in de Ambonstraat in de Indische buurt en de fietsenstalling bij het station. Zelfs de grachten zijn meegenomen, want daar waren vrijwilligers van de Sup Clean Up actief. Met die informatie kan de gemeente eventuele lokale maatregelen nemen. Plaatsen van extra prullenbakken bijvoorbeeld, maar het kan ook schoonmaakgroepen aansporen om in een bepaald gebied te lopen.

Vervolg

Wat Nijdam en Mulder betreft krijgt deze opschoondag een vervolg. "We willen dit heel graag volgend jaar weer opzetten, mits we de financiering rond krijgen", zegt Nijdam. "Onze missie is geslaagd als we niet meer nodig zijn", vult Van der Bij namens de Rubbiz Foundation aan. "Maar we hebben in Nederland nog veel werk te doen."

Zowel de gemeente Meppel als de Rubbiz Foundation vinden elkaar. "Het gaat ook vooral om bewustwording creëren", zeggen Nijdam en Van der Bij. Nijdam: "Dat je niet alles in een bak moet weggooien. Van afval kan je namelijk weer iets nieuws maken. Afval is de grondstof voor iets nieuws. We spreken niet voor niets binnen de gemeente over grondstoffenbeleid. Niet over afvalbeleid."

Mulder: "Een schone leefomgeving zorgt ervoor dat je je fijn en prettig voelt. Met deze actie hopen we de gemeente Meppel in één dag echt zwerfafvalvrij te maken. Een geweldige uitdaging en vooral heel gezellig om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Zo werken we samen aan een schone leefomgeving voor jong en oud. Hopelijk blijft iedereen na deze dag zijn afval op een juiste manier weggooien en werken we zwerfafval voorgoed onze gemeente uit."