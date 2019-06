Ook UMCG Ambulancezorg uit zorgen over patiëntenstops SEH's

"Het wordt steeds moeilijker voor ons. Zeker nu het onduidelijk is of de Spoedeisende Hulp van Bethesda Hoogeveen sluit na de zomer", laat woordvoerder Maureen Wiersma weten.Er heeft zich overigens geen levensbedreigende situatie voorgedaan waar het mis ging. "In acute situatie kunnen we zelf heel veel. Bovendien kunnen we dan wel terecht in Zwolle of Groningen."Wiersma reageert op het nieuws dat Drentse spoedafdelingen steeds vaker een patiëntenstop inlassen. Een stop betekent dat ambulances een spoedafdeling zoveel mogelijk ontzien, vaak voor twee uur. Alleen mensen in levensgevaar worden dan nog toegelaten."De druk wordt steeds groter", benadrukt Wiersma. "Als de Spoedeisende Hulp-afdelingen een time-out inlassen, dan heeft dat effect op de patiëntenzorg en onze organisatie."Als voorbeeld haalt ze de provincie Flevoland aan, met gemiddeld 15 patiëntenstops op een dag. "Als dat verder gaat oplopen, dan wijken zij ook uit naar Zwolle. En zo ontstaat er een sneeuwbaleffect, waarbij de norm misschien niet gehaald wordt."Om de 'norm' te halen moet een ambulance binnen 15 minuten bij een patiënt zijn en binnen 45 minuten in een ziekenhuis terecht kunnen.Sinds enkele maanden zit de ambulancezorg dan ook om tafel met de ziekenhuizen om het probleem te bespreken. "Daarin geven wij aan wat wij nodig hebben. Dat zijn noodzakelijke gesprekken. Personele krapte mag niet ten koste gaan van de patiënt."Drenthe kent nu dertien ambulanceposten. Dat aantal wordt uitgebreid. Ook komen er meer ambulances.