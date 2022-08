Rode Kruis opent servicepunt voor wachtende asielzoekers Ter Apel

Het Rode Kruis heeft een servicepunt geopend voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij kunnen er onder meer terecht voor eten en drinken, hygiëneproducten en informatie.

Al een aantal maanden is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Er is daardoor geen opvangplek voor mensen die hun aanmeldprocedure moeten doorlopen. Asielzoekers moeten soms urenlang op een grasveld wachten totdat ze aan de beurt zijn.