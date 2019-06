'Aantal patiëntenstops ziekenhuizen moet omlaag'

"Die cijfers zijn gelijk aan vorig jaar", laat Ada Spronk weten. Spronk is Zorgmanager Acute Zorg in het Asser ziekenhuis."Alle patiëntenstops worden gemeld bij de meldkamer. Zij zetten het door naar het bureau 'Acute Zorg Noord-Nederland'. Dat bureau houdt in de gaten of de capaciteit over de ziekenhuizen in Drenthe goed verdeeld blijft."Ze reageert op het artikel in het NRC , waarin beschreven wordt dat ziekenhuizen steeds vaker een patiëntenstop inlassen.In de praktijk zou het kunnen dat alle ziekenhuizen tegelijk een zogenaamde 'time-out' inlassen. "Let wel", benadrukt Pronk, "patiënten met levensbedreigende aandoeningen worden altijd geholpen. Daarin neemt elk ziekenhuis zijn verantwoordelijkheid, dat is onze zorgplicht."Spronk laat verder weten dat ze vindt dat de hoeveelheid time-outs omlaag moet. "Daarom zijn we in goed overleg met verschillende partijen, zoals andere ziekenhuizen en de UMCG Ambulancezorg. Want de kwaliteit van de zorg moet in de hele regio op niveau blijven."Overigens kent het WZA geen personeelstekort op de afdeling SEH. "Dat is bij ons niet de reden voor een time-out. De reden is een groot aanbod aan patiënten."Het Isala Diaconnessenhuis in Meppel laat weten dat zij dit jaar nog geen patiëntenstop gehad hebben. Vorig jaar is het een keer voorgevallen. Levensbedreigende situaties hebben zich niet voorgedaan. "Wij verwijzen mensen door naar aard van de aandoening. In Zwolle hebben we een traumacentrum voor alle complexe, levensbedreigende aandoeningen", laat Monique de Haan van het ziekenhuis weten.Woordvoerder Stefan Wesselink van de Treant zorggroep vertelt dat de zorggroep geen cijfers bijhoudt over patiëntenstops op de SEH's van het Bethesda Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen. "Ook bij ons komt het voor. De reden daarvoor kan een groot aanbod van patiënten of personeelstekort zijn."Het openhouden van de SEH is een actueel item voor de Treant locaties in Hoogeveen en Stadskanaal. Daar worden de afdelingen spoedeisende hulp gesloten.