"Mijn ouders sleepten mij overal mee naartoe", vertelt de 33-jarige Daniële. "Ik zat als baby in de kinderwagen, onderaan het talud." Haar eerste herinneringen aan de TT dateren van rond 1990. "Vroeger mochten mensen nog blikken bier meenemen, dus ik liep als kind onder de tribunes lege blikken te verzamelen. Met andere kinderen vonden we dan blikken bier van over de hele wereld. Mijn eerste aanraking met bier was al vroeg", lacht ze.Als klein kind gaat Daniële in eerste instantie alleen mee naar de trainingen. De wedstrijden kijkt ze thuis met haar moeder op de televisie. Later, als ze een jaar of 11-12 is, ziet ze met haar vader haar eerste wedstrijd.Daar ziet ze Marco Melandri rijden. Ze is meteen fan van de piepjonge Italiaan, die in de 125cc-klasse rijdt. Melandri wint in 1998 de TT op 15-jarige leeftijd en wordt daarmee op dat moment de jongste winnaar van een grand prix. "Ik weet nog dat hij toen won, daarna ben ik hem gaan volgen", zegt Daniële. "Hij is nog altijd mijn favoriet, ook al rijdt hij tegenwoordig niet meer op zo'n hoog niveau." Ze heeft Melandri ook een paar keer ontmoet. "Dan stonden we heel lang te wachten tot hij uit z'n truck kwam."In de periode dat ze met haar vader naar de wedstrijden gaat, houden ze er altijd een bepaalde traditie op na. Namelijk dat ze absoluutmet de auto naar de TT gaan, maar op twee wielen. "Mijn vader heeft ooit een motorongeluk gehad", weet ze nog. "De motor was toen total-loss. Hij had toen een tijdje geen motor, maar ik had wel een scooter. We zijn dus vanuit Hoogeveen op de scooter naar Assen gegaan, want ja... we moesten per se op twee wielen", lacht ze.Later ontmoet Daniële haar huidige vriend, Johan, die ook gek van motoren is en er ook mee racet. In augustus 2015 wordt hun dochter Isabel geboren. "Johan was op het circuit in Assen, hij moest eigenlijk racen op de dag dat Isabel werd geboren", vertelt ze. "Ik heb hem 's nachts opgebeld dat hij naar huis moest komen, want ik trok het niet alleen, haha."De bijna 4-jarige Isabel gaat, net als haar moeder, vanaf haar geboorte mee naar het TT Circuit. Ze vindt het erg leuk, zegt Daniële. "Je moet het voor kinderen natuurlijk ook een beetje leuk maken", begrijpt ze. "Want een klein kind houdt het anders niet de hele dag vol op het circuit. We nemen altijd een bolderkar mee. Dan zitten we de hele dag op het talud en is zij lekker aan het spelen. Ze rent lekker heen en weer."Daniële neemt haar dochter alleen mee naar de trainingen. "Mijn moeder gaat dan ook mee, maar alleen m'n vader en m'n vriend gaan mee naar de wedstrijd. Als Isabel wat ouder is en langer kan blijven zitten, gaat ze ook wel mee."Isabel heeft ondertussen al de nodige circuits gezien. "We plannen onze vakanties vaak om een wedstrijd heen", vertelt Daniële. "In 2017 waren we in het Italiaanse Misano en vorig jaar zijn we naar Brands Hatch in Engeland geweest, voor de British Superbike."Dit jaar slaat de familie een buitenlandse trip over, maar volgend jaar komt daar weer verandering in. "We hebben nog heel veel dingen op het lijstje staan. Volgend jaar is Isabel leerplichtig, dus we moeten dit soort reizen ophangen aan de vakanties. Imola is altijd rond de meivakantie, Oostenrijk altijd aan het eind van de zomer. We moeten een klein beetje passen en meten."Stiekem hoopt Daniële dat haar dochter de familietraditie voortzet. "Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wie ze later in het leven treft. Met mijn vriend matchte het bijvoorbeeld perfect. Maar zolang ze het leuk vindt, gaat ze mee. Het komt ook zeker wel uit haarzelf."