Gerechtshof verhoort voormalig aanklaagster in zaak Gees

Op 30 juni 2016 overleed de 69-jarige man nadat drie mannen hem en zijn vriendin thuis met veel geweld hadden overvallen. Ze namen geld en sieraden mee.De eerste dag van het proces is meteen een bijzondere: vanmiddag wordt voormalige zaaksofficier Agnes de Vries in het openbaar als getuige gehoord door het hof. Ook de advocaten van de vier verdachten mogen haar kritisch aan de tand voelen.Tijdens het onderzoek naar de zaak zorgde De Vries ervoor dat er een proces-verbaal van een politieverhoor van een getuige met fouten erin in het dossier kwam. De getuige - een jonge vrouw uit Pijnacker - was een kennis van een van de verdachten. Doordat De Vries het document met valse informatie in het dossier stopte, werd de rechtbank in Assen misleid door het Openbaar Ministerie. Tot die harde conclusie kwam de rechtbank in april vorig jaar in haar vonnis.De misleiding had verstrekkende gevolgen: de drie verdachten waarvan volgens de rechtbank vaststaat dat zij de overvallers waren, kregen strafvermindering. Ze kregen straffen van twaalf en zes jaar cel. In de zaak van een vierde verdachte verklaarde de rechtbank het OM zelfs niet ontvankelijk . Het OM was het daar niet mee eens en ging tegen alle vier de zaken in hoger beroep. De drie veroordeelde mannen deden dat ook.De zaak begint vanmorgen om negen uur. Na een algemene inleiding wordt eerst de vriendin van Elders achter gesloten deuren verhoord. Dat geeft de advocaten van de verdachten de kans ook haar vragen te stellen over wat zij heeft meegemaakt in de vroege ochtend van 30 juni. Tot nu toe hadden zij alleen haar verklaring bij de politie.Dat De Vries daarna in het openbaar wordt verhoord, is erg bijzonder. Niet alleen omdat ze tegenwoordig zelf als advocaat-generaal (officier in hoger beroepszaken) werkt voor het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden, maar vooral omdat getuigen in strafzaken bijna altijd achter gesloten deuren worden gehoord. Dat gebeurt doorgaans ruim voor de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak, zodat die zitting zelf vlot kan verlopen. Het hof kiest er onder meer voor dit verhoor in het openbaar te doen, omdat de zaak al veel media-aandacht heeft getrokken.De Rijksrecherche heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het handelen van De Vries en drie betrokken politieagenten. Tegen hen was aangifte gedaan van onder meer valsheid in geschrifte door de advocaten van enkele verdachten. De vier worden niet vervolgd. De Vries is inmiddels door justitie wel schriftelijk berispt. Haar huidige baan bij het OM mag ze gewoon houden. Voor de agenten is de zaak met een sisser afgelopen.Het hof heeft vijf dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Na vandaag zijn dat volgende week donderdag en 25, 26 en 27 juni. De verwachting is dat de verdachten daar allemaal bij zijn. Het gaat om de 30-jarige Amsterdammer Abdelhak B. en de Belg Anouar K. (28), die beiden zijn veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hun DNA is op en rond het lichaam van Elders gevonden, maar ze hebben ontkend zelf in Gees te zijn geweest.Verdachte Yero V. (23) uit Antwerpen heeft dat wel bekend. Ook van hem is DNA gevonden. Hij is tijdens de overval met de vriendin van Elders naar de kluizen in huis gelopen om geld en sieraden te pakken en zou zelf geen geweld tegen de 69-jarige Elders hebben gebruikt. Hij heeft zes jaar cel gekregen. Alle drie de mannen zijn al vaker veroordeeld.B. zit zelfs al sinds zijn 13e in de criminaliteit. V. knipte vlak voor de overval in Gees in België zijn enkelband door, waarmee justitie hem in de gaten hield. K. zat in 2016 in Den Haag ondergedoken om een celstraf in België te ontlopen.Fidan J. (26) uit Antwerpen ging door de fouten van het OM vrijuit. Hij heeft ook weinig willen zeggen over de zaak. Duidelijk is wel dat zijn telefoon rond het tijdstip van de overval in de buurt van Gees was, maar bewijs dat hij zelf in het huis van Elders is geweest, is er niet. Het OM vermoedt dat hij op de uitkijk heeft gestaan.Het hof doet naar verwachting uitspraak op 25 juli.