Een duifje tegen inbraak en gordelroos

Historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen verdiepte zich in de geschiedenis van de duif in de Drentse huiskamers. "De mensen hadden veel redenen om zo'n diertje te willen houden. Zo zouden de dieren het weer voorspellen. Als de duif veel koerde, kwam er regen. Tijdens een onweersbui hield de duif zich stil, maar wanneer de duif weer begon te koeren betekende dit dat de bui snel voorbij zou zijn."Maar er waren meer redenen om een tortelduif te houden. De waakzaamheid van de vogel werd geroemd, zo zou het koeren in de nacht de bewoners waarschuwen voor onraad in of rond het huis.Maar de duif was ook nog om een heel andere meer praktische reden welkom in Drentse huizen, aldus Luning: "Het risico van kolendamp. De duif legde al bij een beperkte hoeveelheid koolmonoxide als eerste het loodje waardoor de mensen gealarmeerd werden."Luning vindt in de archieven ook veel middenstanders die de duif in hun zaak gehaald hebben. "Kapper Barkema op Hijkersmilde bijvoorbeeld had een duivenkooi in de kapsalon hangen, net als kapper Ebbinge in Zuidlaren. En in een café aan de Steendijk in Assen bevonden zich in 1908 twee vogelkooien in de gelagkamer, de één met een leeuwerik en de ander met een tortel. De bakker in Ruinen had een tortel boven de deur naar de bakkerij. Tot dit rond 1930 door de Keuringsdienst van Waren verboden werd," vertelt Luning.En de duiven zouden een geneeskrachtige werking hebben. Bij gordelroos was simpelweg onder de kooi doorlopen al genoeg. De ziekte zou dan op de duif overgaan, dacht men. Hetzelfde gold tegen dauwworm bij kinderen. Als het kind ziek was, werd de wagen of de wieg met het kind erin, dicht bij of onder de duif gezet.Tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlog werd het houden van duiven door de Duitse bezetter strafbaar gesteld. Luning: "'Gevreesd werd dat de duiven als overbrengers van illegale berichten zouden worden ingezet." Na de oorlog waren er dan ook nauwelijks nog paartjes tortelduiven te krijgen. Bovendien paste de tortelduif niet meer in het na-oorlogse interieur. De kooien kwamen op de stort terecht. "Nu kan je de tortelkooien alleen nog aantreffen in stijlkamers", mijmert Luning, "We hebben nu Co2 melders en voor de bestrijding van gordelroos of inbraakwering hebben we nu andere middelen."