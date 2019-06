Collegepartijen: Vertrek wethouder is slecht voor bestuurlijk Assen

Fractievoorzitter Wienen van de ChristenUnie was een dik jaar geleden de formateur van het nieuwe college in Assen, met CU, GroenLinks, Stadspartij PLOP en VVD. Hij voelt zich overvallen door het vertrek van de VVD-wethouder."Dit is niet goed voor Assen, al die wisselingen", aldus Wienen. "En het is een persoonlijk drama natuurlijk." Hij reageert daarmee op het nieuws dat Roald Leemrijse er na ruim een jaar mee stopt. Er blijkt een onherstelbare breuk met de VVD-fractie, die nog onvoldoende vertrouwen in hem had. "Dan moet je stoppen", concludeert Leemrijse.Als oud-formateur baalt Wienen, omdat dit al de tweede wethouder is die 'zijn' college onderweg verliest. Begin dit jaar stopte GroenLinks-wethouder Gea Smith er al mee. Ze had na acht maanden de balans opgemaakt en bleek niet geschikt voor het wethoudersvak. "Het voelde niet goed, dan moet je stoppen."Dat nu ook Leemrijse vertrekt, vindt Wienen weer een nieuwe tegenslag. "Je vertrekt met een nieuw college om een klus te gaan doen en dan ga je hier niet vanuit. Erg jammer. Maar het is iets tussen de VVD en de wethouder wat daar is misgegaan en verder niet onze zaak. Zij moeten het nu oplossen en met een nieuwe wethouderskandidaat komen."Wienen hoopt dat er vanuit de VVD iemand met ervaring als opvolger naar voren wordt geschoven. "Want je stapt op een rijdende trein. Iemand die daar makkelijk op kan springen, zou ik toejuichen."Ook Stadspartij PLOP en GroenLinks betreuren het vertrek van Leemrijse. "Maar als je het vertrouwen van de fractie niet meer hebt, snap ik dit wel", zegt Hans Marskamp (GL)."Voor Roald komt dit hard aan en voor de coalitie is dit allesbehalve leuk", aldus Henk Santing namens PLOP. "Bestuurlijk is het niet goed voor Assen. De continuïteit, met wat je aan het doen bent, wordt hopeloos verstoord. En Roald had voldoende dossiers die zeer actueel zijn, zoals de binnenstad, de gemeentefinanciën waar miljoenentekorten zijn, en de economische agenda waar hij hard mee bezig was. Dit houdt ons op", zegt de PLOP-voorman.Het profiel voor de nieuwe wethouder is volgens beide mannen 'vooral een zaak van de VVD'. "Maar een meer ervaren bestuurder zou fijn zijn. Eentje met voldoende vertrouwen binnen de fractie en een stevig VVD-profiel", aldus Santing.Roald Leemrijse en de VVD-fractie willen verder niet inhoudelijk reageren op wat nu exact de vertrouwensbreuk veroorzaakt heeft waardoor de wethouder moest opstappen. Maar bronnen rond de liberalen zeggen dat Leemrijse in een jaar tijd 'onvoldoende VVD-punten scoorde' als wethouder. Sterker nog, de VVD-fractie vindt zelfs dat hij 'nul' gescoord heeft en juist tegen de eigen VVD-koers ingaat.Belangrijke VVD-standpunten, zoals lage tarieven voor inwoners en een aantrekkelijke binnenstad door goedkoper parkeren, zouden door hem zijn verkwanseld. Zo dreigt de ozb met vijf procent verhoogd te worden in Assen vanwege miljoenentekorten. Leemrijse als wethouder financiën lost hiermee een miljoenentekort, vooral in het sociaal domein, op.Ook wilde Leemrijse vorig jaar als wethouder niet meteen het betaald parkeren in de avond en op zondag afschaffen, wat wel was afgesproken in het bestuursakkoord. Maar de VVD-wethouder wilde eerst nog een half jaar wachten op een nadere parkeeranalyse. Dankzij een motie van onder meer zijn eigen VVD en Stadspartij PLOP ging het gewijzigde parkeerbeleid toch per 1 januari in.Vorige week werd nog eens bekend dat het college van B en W verder niets aan de parkeertarieven wil wijzigen , ondanks de uitdrukkelijke wens van de binnenstadsondernemers. Ook dit ligt niet lekker.