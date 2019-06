Jorrit Bergsma opent vernieuwde basisschool in Vries ter nagedachtenis aan Meike

Er is een bijzondere reden dat uitgerekend de marathonschaatser uit Friesland de openingshandeling komt doen. De reden is zijn speciale band met Meike Kluivingh uit Vries. Op 1 maart overlijdt Meike op 9-jarige leeftijd.Meike en haar ouders krijgen in 2015 te horen dat ze een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. Periodes tussen hoop en vrees volgen. Meike moet vaak naar het ziekenhuis voor chemo's en bestraling. Ondanks de zware behandelingen blijft ze rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Haar doorzettingsvermogen is onuitputtelijk.De onverzettelijkheid van Meike valt Jorrit Bergsma op wanneer het meisje tijdens een schaatsweekend komt kijken in Thialf Heerenveen. Verlegen vraagt ze om zijn handtekening en er ontstaat een gesprek. "Sindsdien zat ze in mijn gedachten en werd ik fan van haar", zo beschrijft Bergsma. En Meike werd fan van de schaatser. Sinds de ontmoeting moet de tv dan ook altijd aan wanneer er schaatsen op is.Als Bergsma op 9 februari op het WK Afstanden in Inzell de wereldtitel grijpt op de 10 kilometer bedenkt hij zich geen moment. "Mijn gouden plak is voor Meike. Zij is de echte vechter."Met Meike gaat het dan heel slecht. Ze ligt op bed in de woonkamer wanneer Bergsma, direct na zijn laatste wedstrijd op natuurijs, Meike de medaille komt brengen. Veel kan Meike niet meer zeggen, maar de grote glimlach zegt genoeg.Tijdens de uitvaart ligt de gouden plak van de schaatser op haar kist. De 'echte vechter', zoals Bergsma haar noemde, zou terug komen als een vlinder. Een dagpauwoog om precies te zijn.Vandaag opent Jorrit Bergsma een vlindertuin op het vernieuwde plein van de school in Vries. "Meike's vlindertuin", staat er op het bordje.