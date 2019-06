Staatssecretaris Blokhuis bezoekt Gasselternijveen: 't Is ook maar een mens, hè'

Blokhuis kwam naar Gasselternijveen toe om met eigen ogen te kijken wat er zoal uit het gezondheidsproject Kans voor de Veenkoloniën rolt. De Huiskamer, waar ouderen zonder indicatie terecht kunnen, bestaat nu drie jaar en is daar een voorbeeld van.Activiteitenbegeleidster Carla IJntema ziet de ouderen hier opbloeien, doordat ze minder eenzaam zijn. "Ze hebben elkaar wat te vertellen en zijn samen met elkaar. We horen ook van de huisarts dat ze minder vaak komen met allerlei klachten, omdat ze hier hun verhaal kwijt kunnen.""Mijn man is overleden en dan heb je op je eigen manier minder te doen", zegt een oudere vrouw, tussen het knippen van de rozen door. "En hier zie je mensen. Maak je een praatje, hoor je een nieuwtje of een roddeltje."Blokhuis is zichtbaar onder de indruk. "Wat een power en enthousiasme in de Veenkoloniën."Doel van Kans voor de Veenkoloniën is het verbeteren van de gezondheid van de inwoners. Van jong tot oud. Er is 10 miljoen euro beschikbaar voor de acht jaar waarin het project loopt. Of dat genoeg is voor de elf Drentse en Groningse gemeenten die meedoen? "Dat moeten we zien, we zijn nu op de helft", aldus de staatssecretaris. "Maar ik heb veel huiswerk meegekregen vanochtend. Zoals het beschikbaar stellen van middelen of het mogelijk maken van een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten."Blokhuis kreeg vanochtend ook presentaties te zien van zorginstellingen en wethouders van de gemeenten. 'Preventie' was misschien wel het meest gebruikte woord. Want daar ligt vooral de nadruk op van het gezondheidsproject."Een extra duw geven aan een regio die het lastig heeft, met bijvoorbeeld aandacht voor stoppen met roken, overgewicht en laaggeletterdheid", aldus Frits Alberts, voorzitter van de werkgroep, een maand geleden toen de laatste fase van het project is aangekondigd.In die laatste fase van vier jaar is er met name aandacht voor de jeugd, de leefomgeving en het betrekken van de inwoners bij het project. Zo krijgen jonge vrouwen, die overwegen om een kind te krijgen of die zwanger zijn, advies. "Daar wil ik het gesprek graag verder over voeren", aldus Blokhuis. "Maar ook het prikkelen van jongeren om ze te verleiden gezonde keuzes te maken. Hoe motiveer je je jongeren? Dat benieuwt mij.""Het is goed om te zien dat iedere gemeente één ding uit het project aanpakt en dat aan elkaar overdraagt, in plaats van alles in een keer. Wees een leerschool voor elkaar", zegt de staatssecretaris tegen de zaal. "En meldt het ons, waar het dwarszit."En zonder bloemetje gaat Blokhuis niet terug naar Den Haag. Henny en Fennie van De Huiskamer, brengen een zelfgemaakt bloemstukje naar hem toe. "We willen u bedanken voor uw komst. Mooi hè?", aldus de dames over het bloemetje.