Schrapdag Jeugdzorg: 'Er zijn veel overbodige regels'

Op 41 locaties in het land, waaronder in Drenthe, kwamen zo'n 400 jeugdhulpmedewerkers samen om te praten over regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse werk. Ze hebben een lijst opgesteld met overbodige regels die geschrapt kunnen worden."Het doel is dat er meer tijd komt voor de echte zorg en minder werkdruk door administratieve zaken", zegt Maaike van der Aar van vakbond FNV. "Vooral dubbelingen in de administratie kosten veel extra werk. Elke gemeente heeft namelijk haar eigen administratie en als werkgever moet je dan soms veel extra formulieren invullen."Elke regio heeft een lijst opgesteld met de meest voorkomende overbodige regels. "Dat zijn kleine maar ook grote zaken. Mensen willen weten hoe het stelsel nu eigenlijk in elkaar zit en waarom ze zich zo veel moeten verantwoorden. Dat straalt weinig vertrouwen uit", zegt Van der Aar.De lijsten worden verzameld en dan is er 4 september een nieuwe actiedag. Dan komen de FNV en wethouders samen om de lijsten te bespreken en regels te schrappen.