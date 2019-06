Laatste voorbereidingen voor de TT: 'Het is meer feestvieren dan dat je echt wat doet'

Honderd kratten bier gekocht voor de TT-camping: ‘Het is een slijtageslag’

Maar om heel eerlijk te zijn: echt keihard werken was het niet. "Het is meer feestvieren dan dat je echt wat doet", zegt Chris lachend met een biertje in z'n hand. "Die caravan staat bijna een jaar lang dicht, dan trekken we 'm een maand van tevoren open en kijken we wat de schade is."Veel hoeft er dit jaar niet gedaan te worden. "Vorig jaar hebben we al het meeste gedaan", vertelt Martijn. "Zoals een goede voortent." Chris vult aan: "We kleien er wat verf overheen en zetten er een domme tekst op." Dit jaar is dat de poëtische tekst:Bier. Dat is wel een belangrijk onderdeel van het TT-feest. De groep van zo'n dertien mensen heeft veel bier ingeslagen. Hoeveel? "Genoeg", zegt Chris met een dikke grijns. Afgelopen weekend zijn er honderd kratten bier gekocht.De vriendengroep is opgegroeid met de TT. De uittocht van alle motoren ging vroeger altijd langs Smilde en Bovensmilde. Chris woonde op een boerderij langs de Drentsche Hoofdvaart en zag dus al die motoren voorbijkomen. "Als klein jonkie stond je langs de weg en zag je ze voorbij komen." Later ging hij zelf ook naar het TT-feest - en dan vooral naar de campings. "Mijn broers stonden er. Dan kwam je er en dacht je: oh, da's wel mooi."Met de motorraces hebben ze alleen een stuk minder. "Nee, dat interesseert mij eigenlijk niet zoveel", geeft Chris toe. Martijn vindt de races wel mooi. "Elk jaar heb ik een kaartje, maar dan wordt het zondag en denk ik: dit kan ik niet aan, haha."