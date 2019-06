Zenuwslopende dag: slaagt Lisa uit Westerbork wel of niet?

Met wat gezonde spanning zit Lisa te wachten op de bank bij haar in huis. De taart is al gekocht en de vlag staat klaar, maar mag die vlag ook opgehangen worden? Ze stuurt nog wat WhatsAppjes naar haar vriendinnen en post nog een foto op SnapChat. Het is de dag waar heel wat vrienden en vriendinnen van haar naar toe hebben geleefd, maar niet bij iedereen hangt er zo veel van af.Lisa gaat een high school year doen in Canada. Tien maanden lang wordt dat land haar nieuwe thuis. Een organisatie begeleidt haar daar en zorgt dat ze daar kan verblijven met een Engelssprekend gastgezin. Welk gezin dat is, weet ze nog niet. Waar ze de komende tien maanden gaat wonen, weet ze ook nog niet."Het begon als een soort van grapje met een vriendin van mij", vertelt Lisa. "Misschien kunnen we wel een high school year in het buitenland doen als we klaar zijn met school, zeiden we. Ik dacht dat gaat toch nooit gebeuren", lacht ze. "Toen ik het mijn ouders vertelde, toen zei vooral mijn moeder van: waarom ook eigenlijk niet?"Ondertussen tikken de minuten weg. Het is bijna één uur en vanaf dat moment kan Lisa gebeld worden. Ze merkt dat het steeds spannender wordt. "Als ik zak dan zal ik het schooljaar opnieuw moeten doen en kan ik niet naar Canada."Nog even blikken we terug op haar examens. Lisa heeft het afgelopen jaar goede cijfers gehaald, vertelt ze. En ook de examens gingen voor haar gevoel goed. "Alleen aardrijkskunde vind ik wat moeilijk, maar dat examen was ook wel te doen."Dan, terwijl Lisa op haar telefoon zit, wordt ze gebeld. Haar mentor van het Carmel College in Emmen verlost Lisa uit haar lijden: 'Lisa, je mag om 16:00 uur op school komen vandaag, want je bent geslaagd!'Het hoge woord is eruit. Lisa straalt: "GESLAAGD!" Haar ouders ook zijn ook opgelucht. Enthousiast loopt Lisa door de druppels naar buiten; eindelijk mag die vlag uit! Binnen wordt de taart aangesneden: het is feest. Die vlucht naar Canada kan worden geboekt!