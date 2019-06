200 jaar oude boeken geschonken aan historische vereniging Diever

Mussert, akelig gedrochtje,

Miezig kereltje, wat zocht je

Bij de heeren in Berlijn.

Moest je daar zo nodig zijn?

Ging je daar een baantje leuren.

Of je Judaspenning beuren?

Maakte je soms al vooraf

Schuilplaats voor d'aanstaande straf?



Och het helpt nie tveel hoor ventje.

Ook het Duitsche volk dat kent je.

Weet, dat als de vrede er is.

't Gaat met jou het eerste mis.

Nu mag jij aan hoogmoed lijden.

't Is een ziekte, 'k zie je bij tijden.

Hoe die heet als in reflex:

Minderwaardigheidscomplex.



Mussert als 'k je naam hoor, kots ik.

'k Krijg in mij 't gevoel als bots ik

Tegen een Augiastal.

't Is als grijp ik in een kwal.

In de Hollandsche historie

Zal het zijn voor jouw memorie

Bij 't verhaal van wereldbrand:

Hij verkocht zijn vaderland.

Een groot deel van de boeken gaat over de Koninklijke Familie.Samen met drie collega's zit hij met een glimlach van oor tot oor de boeken, die nog in verbazend goede conditie zijn, te sorteren en te selecteren. "Het is echt veel meer dan we verwacht hadden, ik snap ook niet hoe ze aan sommige boeken zijn gekomen. Er zitten hier boeken tussen die dateren uit 1813."Het boek dat Blaauw zelf nog wel wil lezen is het boek Willem de Zwijger. “Hier staat het hele verhaal van de familie in, zelfs het verhaal van Karel de 5e staat erin beschreven (1500-1558). Ook staan er prachtige illustraties in.”Na de eerste selectie gaat de historische vereniging kijken of ze de minder interessante boeken/stukken kunnen onderbrengen bij een liefhebber. “Hier ligt toch wel voor duizenden euro’s aan geschiedenis, we gaan proberen om alles een plekje te geven”, vertelt Blaauw. “We gaan proberen alles door te lezen, misschien komen we nog wel wat leuke verhalen tegen die nog niet zo bekend zijn van ons koningshuis.”Niet alle geschonken boeken hebben te maken met het koningshuis. Hier en daar ligt er ook een verdwaald boek dat meer slaat op de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. Zoals het Geuzenliedboek uit 1945: