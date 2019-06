Djammen: Familiefolk van de gebroeders Roo

Speciaal voor Djammen brachten ze twee nummers tijdens bij Neo Sessies in Bovensmilde."Het is voornamelijk gitaarmuziek met tweestemmigheid", vertelt Alfred Roo. Dat is eigenlijk wat we doen." Jaap vult hem aan. "Een beetje sixties, americana, af en toe een banjootje en een mandoline en vooral akoestische gitaren." Hun vader luisterde veel Bob Dylan en hun moeder was fan van Dolly Parton. Beide heren zijn een product geworden van hun muzikale opvoeding. "Die gitaar hoorde er altijd wel bij", vertelt Alfred.Toch zijn ze niet vanaf kinds af aan begonnen met gitaarspelen. "We hebben toen we een jaar of 16 waren een gitaar geleend van een vriend", vertelt Jaap. "Toen hebben we ons zelf aangeleerd om een gitaar te bespelen." Alfred valt hem bij. "Die kameraad kwam dan een keer in de week langs, om ons akkoorden aan te leren en om de gitaar te stemmen. Dan konden wij weer een week vooruit."Inmiddels, via allerlei bands en omzwervingen zijn de broers bij hun huidige project beland. Roo. Beiden hebben naast de muziek gewoon een baan, maar toch is muziek dagelijks in hun leven aanwezig. "We zijn er altijd mee bezig", zegt Jaap. "Elke dag sowieso even bellen: ik heb nog wat gezien op YouTube of ik heb nog een mooie cd, gisteren nog een mooie plaat gekocht. Dat soort dingen."Doorbreken zou mooi zijn, maar dan wel als bijkomstigheid. Muziek maken, daar gaat het ze om en dat blijven ze doen.