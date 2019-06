'Bij aanleg drijvende zonneparken houden we rekening met flora en fauna'

Dat meldt dagblad Trouw . Volgens initiatiefnemers van de aanleg van zonneparken zijn deze nodig om de klimaatdoelen te halen.Toch maken natuurorganisaties zich zorgen over mogelijke schade voor dier en natuur. Zo zou er volgens deze organisaties nog veel te weinig bekend zijn over de effecten van zonnepanelen die grote stukken water afdekken.Het grootste drijvende zonnepark van Europa wordt nu ontwikkeld in Drenthe, in de zandwinplas bij Tynaarlo. Het park is zes hectare groot, bestaat uit 23.000 zonnepanelen en moet genoeg groene stroom opleveren voor zo’n 2300 huishoudens.“Het is belangrijk dat we de dialoog open met elkaar voeren”, reageert Maarten de Groot van projectontwikkelaar GroenLeven op de zorgen natuurorganisaties. “Ons systeem houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat licht het oppervlaktewater blijft raken. Zo maken we gebruik van speciale panelen die licht doorlaten en zit er tussen de panelen ruimte waardoor het water er onder niet volledig wordt bedekt. Bovendien bedekt het zonnepark niet de hele plas van 32 hectare groot. Het drijvende zonnepark is zes hectare. We houden te allen tijde rekening met flora en fauna.”Naast het gebrek aan zonlicht is onduidelijk of vogels zich te pletter kunnen vliegen op de panelen, omdat ze denken dat het water is. Volgens Trouw pleit De Vogelbescherming voor landelijk onderzoek.“Wij hebben een pilot gedaan in Friesland en we hebben gezien daar dat vogels heel makkelijk om het drijvende park heen bewegen en niet op het zonnepark of de panelen af vliegen omdat zij denken dat het water is. De vogels storen zich er niet aan en weten de zandwinplas ook nog steeds goed te vinden. Ik snap de vragen omtrent drijvende zonneparken, maar laten we, gezien onze ervaringen, niet direct conclusies trekken", zegt De Groot.GroenLeven ontwikkelt nog meer drijvende zonneparken, onder andere in Sellingen bij Kremer Zand en Grind.