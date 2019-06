FC Emmen vervangt maandag kunstgrasmat

FC Emmen tegen FC Groningen en PEC Zwolle in voorbereiding

De 'grasmat', die er sinds de zomer van 2014 ligt, voldoet niet meer aan de normen die door de KNVB aan kunstgrasvelden wordt gesteld. Onder meer de demping is niet meer voldoende.De verwachting is dat Dick Lukkien de nieuwe kunstgrasmat met zijn selectie uiterlijk 9 juli in gebruik kan nemen.Tot die tijd traint de eredivisieclub op het veld van SVBO in Barger Oosterveld, omdat alle 'normale' grasvelden in de gemeente Emmen zijn ingezaaid en in de zomermaanden dus niet gebruikt mogen worden. De eerste training, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen is zondag 23 juni om 14.30 uur.FC Emmen interim-directeur Lubbers is, net als Dick Lukkien, weliswaar groot voorstander van gewoon gras maar liet eerder al weten dat de mogelijkheden om over te stappen pas volgend seizoen verder worden bekeken. Bovendien komt er ook dan pas een compensatieregeling beschikbaar van 350.000 euro (uit het potje van de Europese inkomsten van Nederlandse clubs in de Champions League en/of Europa League)."De kosten met alles erop en eraan, waarbij je ook moet denken aan de verwarming onder het veld, liggen dichtbij een miljoen. In onze huidige begroting kunnen we zo'n bedrag simpelweg niet missen", aldus Lubbers, die daarmee voornamelijk doelt op het spelersbudget wat daar onherroepelijk onder te lijden heeft. "Maar hopelijk is komend seizoen het laatste seizoen dat we op kunstgras spelen."