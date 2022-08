De heidekoe is terug in Drenthe: 'Ze horen hier echt thuis'

Het ras is nu erkend als een op zichzelf staande populatie. Het onderzoek werd gedaan door Mira Schoon van de Universiteit Wageningen. "Ik heb op basis van DNA-informatie gekeken in hoeverre ze zijn te onderscheiden van erkende Nederlandse rassen. Dat kwam er duidelijk uit."

Meer heidekoeien op komst?

Zaak is nu om met een fokprogramma het ras in stand te houden. "Er is een beperkt aantal heidekoeien in Nederland", zegt Schoon. "Rond de honderd vrouwelijke dieren. Dat is te weinig om een gezonde populatie in stand te houden. Op gegeven moment ga je inteelt-problemen tegenkomen."

Bij de kudde van Schipborg drinkt het jonge kalf bij de moeder. De herdershond ligt op afstand te kijken. "Hij weet dat-ie ze nu niet moet lastigvallen," zegt herder Teunen. Ze hoopt binnenkort meer kalveren te zien rondlopen. "We hebben twee fokgroepen waar binnenkort nog een kalf geboren wordt. Maar het is de bedoeling dat het ras in heel Nederland uitbreidt, want ze bieden echt een meerwaarde in de natuurbegrazing."

Inteelt voorkomen

De houders van de kuddes gaan binnenkort om tafel zitten en bespreken hoe ze inteelt kunnen voorkomen. "We moeten gericht fokken. Niet dat we één stier honderd koeien laten dekken. Dan is straks iedereen familie van elkaar. En dan is het heel snel gedaan met je zeldzame ras", is Teunen alert.

Met de steun van de Universiteit Wageningen kijken ze naar andere mogelijkheden. "Er kan gebruik worden gemaakt van een genenbank", stelt Schoon voor. "Ook zouden de Nederlandse koeien kunnen worden gedekt door de Jutlandse runderen uit Denemarken. Uiteindelijk heb je meer dan 300 vrouwelijke dieren nodig om een gezonde populatie te onderhouden."