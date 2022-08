Motorrijder gewond door valpartij op A28 bij Assen

Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de A28 bij Assen. Door een nog onbekende oorzaak ging de bestuurder tegen de grond.

Door het ongeluk was een rijstrook van de A28 richting Groningen afgesloten. Inmiddels is de weg weer helemaal vrij. Het voertuig van het slachtoffer is meegenomen door een bergingsbedrijf.