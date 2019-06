Zorgen over scheuren in Grote Kerk Emmen: 'Je kan naar buiten kijken'

"Het is opvallend, tijdens de dienst zitten mensen met de rug er naartoe", zegt kerkrentmeester Grietus Ensing. "Maar als ze weer weggaan, dan kijken mensen naar boven naar het orgel en langs het orgel zie je de scheuren. Dat ziet iedereen."Bang dat er stukken uit de muur naar beneden vallen, hoeven de kerkgangers niet te zijn. "Er brokkelt wat gips af hier boven, maar we staan bij het orgel boven en daar zit niemand."De zettingsscheuren worden veroorzaakt doordat de toren eerder is gebouwd dan het zogeheten schip. "De kerk, het huis, is later gebouwd en in gebruik genomen in 1856. De toren in de twaalfde of dertiende eeuw. Dus dan krijg je door de zetting scheuren", aldus Ensing. "Dit wil je niet, dit hoort niet, maar het gebeurt. Als je goed kijkt, kun je door de scheur naar buiten kijken."Het kerkbestuur gaat de scheuren van 0,3 millimeter aanpakken. "De kwaal helemaal verhelpen gaat niet lukken. Maar we willen het van binnen dichtmaken met flexibel materiaal. De muren zijn binnen wit en de scheur is donker. Dat valt heel erg op. We willen een boei van dun materiaal er tegenaan maken in de kleur van de muur, zodat het niet meer zichtbaar is", legt de kerkrentmeester uit.Er komt nog heel wat werk bij het dichtmaken van de scheuren kijken. "Het orgel zit er ook vlakbij. Daar mag geen stof of iets bij komen. En ook niet iedere stukadoor kan dit zomaar doen."Ensing hoopt dat de klus na de zomervakantie opgepakt kan worden.