Bij een vijfde van de Drentse melkveebedrijven stonden vorig jaar de koeien op stal

Bij twintig procent van de Drentse melkveebedrijven konden koeien vorig jaar niet de wei in. Dat aandeel is ongeveer gelijk aan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Hoe groter het melkveebedrijf in onze provincie, hoe kleiner de kans om de wei in te mogen.

Landelijk liep 75 procent van de koeien vorig jaar in de wei. Dat percentage is voor het zesde jaar op rij toegenomen. In 2015 liep bijvoorbeeld nog 65 procent van de melkkoeien in de wei.

Aantal uren buiten is verminderd

Daarbij plaatst het CBS wel een kanttekening, want koeien lopen gemiddeld wel minder uren buiten. In 2021 liep een grazende koe gemiddeld 1.300 uur in de wei, terwijl dat in 2013 nog ruim 1.700 uur was. Dat komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei grazen, in plaats van dag en nacht.

Een koe die alleen overdag in de wei loopt, krijgt ongeveer 7 uur weidegang. Voor een koe die dag en nacht buiten loopt is dat 17 uur. Volgens het statistiekbureau heeft het minder aantal uren te maken met de grootte van de boerenbedrijven. Hoe groter, hoe minder grasland er vaak bij de boerderij beschikbaar is om koeien onbeperkt te laten grazen. De dieren komen dan op stal te staan, bijvoorbeeld voor het melken.

Verschillen per provincie